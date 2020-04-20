محافظ الجيزة: الانتهاء من إزالة 18 عقارا مخالفا بالوراق

تواصل محافظة الجيزة مجهوداتها خلال فترة أعياد شم النسيم لإزالة مخالفات البناء وردع المخالفين، وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على التصدي لكافه مخالفات البناء الواقعة بمحيط المحاور الرئيسية والتى أنفقت عليها الدولة مليارات الجنيهات حيث تعد تلك المخالفات لها أولويه قصوى للإزالة.





وأشار راشد، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن المحافظة انتهت من إزالة 18 عقار مخالف متعدي على حرم محور الضبعة نطاق عزبة الخلايفة بحى الوراق وجارى استكمال إزالة باقى الـ35 عقاراً المخالفين، التى تم رصدهم بمنطقة عزبة الخلايفة حتي سطح الأرض.





وأكد المحافظ على فرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة وإزالة أي تعديات علي الأراضي الزراعية أو التعدي علي أراضي أملاك الدولة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، مؤكدا انه تم إزالة 2800 حاله إزالة لعقارات مخالفة خلال الفترة الماضية مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها وجارى استكمال إزالة مخالفات البناء على مستوى الأحياء والمراكز يوميا.





تصريحات المحافظ جاءت خلال متابعته الميدانية أعمال الإزالة، حيث شدد محافظ الجيزة علي العمال المشاركين فى أعمال الإزالة بضرورة ارتداء الكمامات حفاظا علي سلامه الجميع .





وأكد محافظ الجيزة أن العقارات الجاري إزالتها متعدية على حرم المحور استغل المخالفين انشغال الدولة بتنفيذ الإجراءات الوقائية لمجابهه فيروس كورونا وقاموا بالبناء المخالف، مؤكدا انه سيتم إزالة العقارات بالكامل حتى سطح الأرض لتكون رسالة للمخالفين بعدم تكرار المخالفة، لافتا أنه تم الدفع بمعدات إضافية إلى جانب الاستعانة بمعدات (الجاك هامر) ورفعها اعلي العقارات حتي يتم إنجاز عمليات الإزالة حيث تصل أطوال بعض العقارات إلي 8 أدوار.





وأوضح راشد أن المحافظة مستمرة في محاربة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مؤكدا انه مهما بلغ حجم المخالفة سيتم إزالتها، مناشدا مواطني المحافظة بعدم شراء وحدات سكنية في المباني المخالفة حفاظا على أموالهم وأرواحهم، مؤكدا علي التعاون مع مديرية الأمن في ردع المخالفين وترسيخ هيبة الدولة حيث لن يتم السماح باستغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد وارتكاب مخالفات لتحقيق مكاسب مادية وتربح غير مشروع .





112 إصابة جديدة بـ"كورونا"





كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأحد، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة حتى الأمس.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ 732 متعافيًا، لافتًا إلى تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن وفاة 15 حالة.





239 حالة وفاة





وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 3144 حالة من ضمنهم 732 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و239 حالة وفاة.





وفي إطار تكاتف مؤسسات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالنيابة عن جميع العاملين بالقطاع الطبي، الشكر للقوات المسلحة المصرية، لدعمها القطاع الطبي والفرق الطبية من خلال زيارتهم لعدد من مستشفيات العزل والحميات وتقديم شهادات تقدير لهم وتكريمهم لما يقومون به من دور حيوي في خدمة وطنهم، مؤكدة أن ذلك كان له بالغ الأثر في رفع الروح المعنوية لهم والاستمرار في تأدية واجبهم، كما أثنت على جهود القوات المسلحة في عمليات تعقيم وتطهير المنشآت الحيوية والطرق والميادين.





وعقدت الوزيرة اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية بـ 9 مستشفيات عزل وهم "أبوخليفة، العجمي، 15 مايو، العجوزة، تمي الأمديد، بلطيم، النجيلة، ملاوي ومستشفى قها"، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.



