راندا البحيري تلتقط "سيلفي" داخل صالة الجيم

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شاركت الفنانة راندا البحيري، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة من داخل صالة الجيم مرتدية"ملابس رياضية".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فانهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"احلى صباح في الكون طلتك في أميرتي" وأضاف آخر"عاش قوي يا فنانة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"انتي في احسن حالاتك الفنية".



يذكر أن آخر أعمال راندا البحيري، مسلسل "الأخ الكبير" وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة، وتدور أحداثة في إطار الإثارة والتشويق، وشارك في بطولته الفنان محمد رجب وآيتن عامر ومحمد عز.