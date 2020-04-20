المرور تواصل حملاتها على الطرق الساحلية خلال شم النسيم

واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، حملاتها على الطرق السريعة والصحراوية، والرابطة بين المدن الساحلية، للتأكد من تواجد الخدمات بأماكنها، وإغلاق بوابات المحافظات الساحلية، اليوم الإثنين، خلال الاحتفالات بأعياد شم النسيم.





وأكد مدير الإدارة العامة المرور على ضرورة انتشار الأقوال الأمنية المزودة بسيارات الدفع الرباعي بالطرق والمحاور، للحفاظ على أمن وأمان الطريق، فضلا عن نشر السيارات الحديثة المزودة بكاميرات؛ لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة، مشددًا على القوات بتطبيق قرار حظر حركة المواطنين والسيارات، من الساعة الثامنة مساءً حتى السادسة صباحًا للحد من انتشار عدوي الكورونا.





وشدد مدير الإدارة العامة للمرور على القوات بتحقيق أقصى معدلات السيولة المرورية، وتفعيل دور خدمة الإغاثة المرورية عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة.





وأهابت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات، الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظًا على سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.





اقرأ أيضًا...





واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، وإزالة المواقف العشوائية، بنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية، لتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة.





وأسفرت جهود تلك الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير(767) مخالفة نموذج 125، (511) انتظار خاطيء، (165) مخالفات متنوعة، (5) إجمالي الفحص، (5) الحالات السلبية، (14) موقف عشوائي، التصالح الفوري، (220) ردار، الصالحية الفنية، زجاج فاميه، وبلغ الإجمالي (1482) مخالفة مرورية.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.





اقرأ أيضًا..





واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط (1795) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (768) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (62) مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، (8) دراجات نارية مخالفة، (23) مخالفة "موقف عشوائى"، (2) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



