Advertisements

المرور تواصل حملاتها على الطرق الساحلية خلال شم النسيم

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:40 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، حملاتها على الطرق السريعة والصحراوية، والرابطة بين المدن الساحلية، للتأكد من تواجد الخدمات بأماكنها، وإغلاق بوابات المحافظات الساحلية، اليوم الإثنين، خلال الاحتفالات بأعياد شم النسيم.

وأكد مدير الإدارة العامة المرور على ضرورة انتشار الأقوال الأمنية المزودة بسيارات الدفع الرباعي بالطرق والمحاور، للحفاظ على أمن وأمان الطريق، فضلا عن نشر السيارات الحديثة المزودة بكاميرات؛ لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة، مشددًا على القوات بتطبيق قرار حظر حركة المواطنين والسيارات، من الساعة الثامنة مساءً حتى السادسة صباحًا للحد من انتشار عدوي الكورونا.

وشدد مدير الإدارة العامة للمرور على القوات بتحقيق أقصى معدلات السيولة المرورية، وتفعيل دور خدمة الإغاثة المرورية عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات، الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظًا على سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

اقرأ أيضًا...

واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، وإزالة المواقف العشوائية، بنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية، لتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة.

وأسفرت جهود تلك الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير(767) مخالفة نموذج 125، (511) انتظار خاطيء، (165) مخالفات متنوعة، (5) إجمالي الفحص، (5) الحالات السلبية، (14) موقف عشوائي، التصالح الفوري، (220) ردار، الصالحية الفنية، زجاج فاميه، وبلغ الإجمالي (1482) مخالفة مرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.

اقرأ أيضًا..

واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط (1795) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (768) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (62) مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، (8) دراجات نارية مخالفة، (23) مخالفة "موقف عشوائى"، (2) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر المرور المدن الساحليه الفجر الإدارة العامة للمرور إحباط ترويج مليون قرص طبي

أخبار تهمك

الأرصاد تكشف تفاصيل الموجة الحارة القادمة على مصر

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية

منذ يوم

نجم برشلونة يقترب من مانشستر يونايتد لهذا السبب

منذ ساعة و 18 دقيقة

ريال مدريد يضحي بـ6 نجوم

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مفاجأة مُدوية حول موعد استئناف الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

بدأت التجارب.. خبر سار من مستشار الرئيس عن علاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة": تسجيل 112 إصابة جديدة بالكورونا.. و15 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

فيروس كورونا يتسبب في مقاضاة محمد رمضان

منذ ساعة و 21 دقيقة

الأهلي أم الزمالك.. صفقة القرن تختار مابين القطبين

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم القناص

منذ حوالي 18 ساعة

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الأخطبوط.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ حوالي 19 ساعة

"الوزراء" يكشف تفاصيل تطبيق حظر التجوال في رمضان (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على عقوبات المخالفين لإجراءات "شم النسيم" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تناول هذا النوع.. أسماك مملحة غير ضارة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

خلال 24 ساعة.. ضبط 5899 مخالفة مرورية متنوعة

ضبط 1437 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

تحرير 2194 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

تحرير 1669 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

مدير "المرور" يشدد على تطبيق حظر التجوال في مواعيده المحددة

تحرير 1286 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:35 ص

بدأت التجارب.. خبر سار من مستشار الرئيس عن علاج كورونا

تناول هذا النوع.. أسماك مملحة غير ضارة (فيديو)

09:46 ص

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

12:02 ص

فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم القناص

06:47 م

تعرف على عقوبات المخالفين لإجراءات "شم النسيم" (فيديو)

08:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم