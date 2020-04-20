مفأجاة.. الدوري الصيني يقترب من العودة

تحدث رئيس نادي "غوانغجو آر أند أف" الصيني عن احتمالية انطلاق الموسم الجديد من الدوري السوبر الصيني لكرة القدم في أواخر يونيو أو أوائل يوليو على أقصى تقدير، وذلك بعد انحسار تفشي فيروس كورونا في الصين.





ونقلت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" الأحد عن رئيس النادي، هوانغ شينغهوا، قوله: "بناء على الوضع الحالي، سيبدأ الموسم الجديد في أواخر يونيو أو أوائل يوليو".





ورأى هوانغ أنه لن تكون هناك حاجة لاختصار الموسم، بل ستكون الفرصة قائمة أمام كل فريق لخوض جميع مبارياته الثلاثين، وذلك من دون أن يتطرق إلى إمكانية أن يصدر قريبا قرار رسمي من اتحاد اللعبة لتحديد موعد انطلاق الموسم الجديد.





وستتابع الدوريات من حول العالم، لاسيما في أوروبا، ما ستؤول اليه الأمور في الدوري الصيني، لأن ذلك سيعطي المسؤولين مؤشرات عن العقبات التي تنتظرهم في محاولاتهم لاستئناف بطولاتهم المحلية التي علقت بمعظمها بسبب فيروس كوفيد-19.





وكان من المفترض أن يبدأ الدوري الصيني في 22 فبراير الماضي، لكن اتخذ قرار بتأجيله بسبب تفشي الفيروس الذي بدأ في الصين خلال ديسمبر، قبل أن ينتشر في العالم بأكمله.



