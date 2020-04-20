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مقتل 9 من المرتزقة التابعين لتركيا بمعارك مع الجيش الليبي

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:51 م
مرتزقة سوريين
مرتزقة سوريين
وكالات

أعلن المرصد السوري، اليوم الاثنين، عن مقتل 9 من المرتزقة التابعين لتركيا خلال معارك مع الجيش الوطني الليبي في محاور عدة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد ارتفع إجمالي عدد قتلى المرتزقة السوريين في ليبيا إلى 199، بحسب ما كشف المرصد السوري لحقوق الأنسان.

 

ودفع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالمرتزقة السوريين من أجل القتال إلى جانب ميليشيات طرابلس، عبر رحلات جوية غير مسلجة.

 

وكان المرصد السوري، قال إن المرتزقة القتلى يتوزعون على فصائل "لواء المعتصم" و "فرقة السلطان مراد"، و"لواء صقور الشمال"، و"الحمزات "و"سليمان شاه".

 

وسقط القتلى، خلال اشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

 

 

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