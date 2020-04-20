كورنيش الإسكندرية بلا مواطنين في عيد شم النسيم (صور)

اختفي تواجد المواطنين والزوار على كورنيش محافظة الإسكندرية، في يوم عيد شم النسيم، عقب قرار وزارة الداخلية بغلق طريق الكورنيش بكافة المحافظات وتوفير المسارات البديلة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقد قامت قوات الأمن بغلق الطريق المؤدية إلى كورنيش البحر بالحواجز الحديدية، وسيارات الأمن، لمنع وصول السيارات إلى الكورنيش، وفي الوقت ذاته اختفت كثافة الحركة في الشوارع العامة والداخلية، عقب قرار رئيس الوزراء بتطبيق الاجراءات الخاصة بيومي الجمعة والسبت بغلق الأسواق والمتاجر في يوم عيد شم النسيم.

بيان تحذيري

وطالب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية في الساعات الأولى من يوم عيد شم النسيم المواطنين بضرورة الإلتزام بكافة القرارات الصادرة من الحكومة، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ومديرية الأمن.

وأشار المحافظ في تصريح صحفي أنه سيتم التعامل بكل حسم وحزم تجاه كل من سيخالف تلك القرارات التي تأتى حرصا على سلامتهم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

مجلس الوزراء

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن اليوم الأثنين الموافق عيد شم النسيم، يطبق عليه نفس الاجراءات الخاصة بيومي الجمعة والسبت، من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية، وكذا الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع التجمعات، بالإضافة إلى ايقاف كافة وسائل النقل العام في هذا اليوم، بما يشمل السكة الحديد، ومترو الأنفاق وأتوبيسات النقل العام، ووسائل النقل النهري، وايقاف كل اتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ، للحد من الكثافات.

حظر الكورنيش

فيما أعلنت وزارة الداخلية في بيان أمني أنه تقرر إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات وعدم السماح بإنتظار السيارات بها، مع توفير المسارات البديلة، فيما عدا محافظات "القاهرة – الجيزة– أسيوط" سيتم السماح بتسيير حركة السيارات بها مع منع الإنتظار بتلك الطرق.

112 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة حتى اليوم.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ 732 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة.

وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر بيان الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 3144 حالة من ضمنهم 732 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و239 حالة وفاة.



