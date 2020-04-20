دوريات أمنية تجوب شوارع الجيزة لتنفيذ قرار حظر شم النسيم

تحسبًا لحدوث تجمعات خلال أعياد شم النسيم، وانتشار عدوي فيروس الكورونا.. وجهت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، اليوم الاثنين، حملاتها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بجميع شوارع وميادين المحافظة، لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بحظر تجوال المواطنين، والتأكد من إغلاق المحال التجارية، والمطاعم والمولات، والمقاهي طوال اليوم، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار عدوي فيروس كورونا.





وأكد اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة على ضباط وأفراد جميع أقسام ومراكز القطاع بتسيير دوريات بجميع أنحاء المحافظة، والتأكيد على جميع أصحاب المحلات بإغلاقها على مدار اليوم، فضلا عن حظر حركة المواطنين، من الساعة الثامنة مساء حتي السادسة صباحًا، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.





وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على عدد من الأشخاص، لعدم تنفيذهم قرار حظر التجوال، كما أغلق عددًا من المحال التجارية والمقاهي لعدم التزامهم بالقرار، وتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة على حده وبالعرض على النيابات المختصة قررت إخلاء سبيلهم بكفالات مالية.





وكانت وزارة الداخلية أكدت أنه تم رفع أية سيارة متواجدة بطرق الكورنيش بكافة المحافظات، اعتبارًا من أمس الأحد 19 إبريل، عقب بدء الحظر فى تمام الساعة 8 مساءً لمخالفتها القرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق وعدم السماح بإنتظار السيارات بها.





وأعلنت أنه اعتبارًا من صباح اليوم الإثنين، تم إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات وعدم السماح بإنتظار السيارات بها، مع توفير المسارات البديلة، فيما عدا محافظات "القاهرة – الجيزة– أسيوط" سيتم السماح بتسيير حركة السيارات بها مع منع الانتظار بتلك الطرق.





وأصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قررا بغلق المولات والمحال التجارية، اليوم الاثنين وكذا الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع التجمعات، بالإضافة إلى إيقاف كافة وسائل النقل العام، بما يشمل السكة الحديد، ومترو الأنفاق وأتوبيسات النقل العام، ووسائل النقل النهري، ووسائل النقل الخاص وإيقاف كل أتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ، للحد من الكثافات.





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وقاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حملات التطهير والتعقيم التي نفذتها المحافظة بأحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية وبولاق الدكرور والوراق.





وأكد راشد، أن المحافظة تمكنت حتى الآن من تطهير وتعقيم أكثر من 2500 شارع ومنطقة على مستوى الأحياء والمراكز، مؤكدا على استمرار تنفيذ الحملات اليومية بكافة الوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، لافتا إلى أنه يتم استغلال خلو الشوارع من المارة لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين وواجهات المحال والمنازل وأماكن الانتظار وماكينات ATM بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات.





تصريحات المحافظ، جاءت خلال متابعته الميدانية لأعمال التطهير واصطفاف المعدات رافقه اللواء علاء بدران السكرتير العام ورؤساء الأحياء المختصه ورئيس هيئة النظافة والتجميل ومدير مديرية الطب البيطري.





وأكد راشد على وضع خطة متكاملة لتطهير كافة المنشأت بالمحافظة، مشددا على استمرار أعمال التطهير والتعقيم بكافة الأحياء والمراكز والمرافق وعلى مدار الساعة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كوورنا.





وشملت الشوارع والمناطق التي تم تطهيرها اليوم بحي بولاق الدكرور ناهيا و6 أكتوبر ومتفرعاتهما وزنين والاتحاد والجمعية وشحاته الجمل والنزهه ومتفرعاتها حتى ترعة المجنونة والمصرف حتى نزلة الدائري والتحرير وترعه صفط اللبن وكفر طهرمس وتقاطعه مع الملكة والعشرين والثلاثيني وترعة عبد العال وفيصل والمساكن حتى حي الهرم.





وكما شملت الشوارع بحي العمرانية والطالبية الشعب والديواني واليابان وخاتم المرسلين والثلاثيني والصدر وعثمان محرم والإخلاص والكنيسة حتى شارع عبد الله كامل ومنطقة زهره تكس وذريق ترعة المريوطية والعروبه وترسا والمحولات وعز الدين عمر.



