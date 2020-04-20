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الداخلية توزع كراتين رمضان على المواطنين بالقاهرة والجيزة (صور)

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:36 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
نظمت وزارة الداخلية، عدة قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (كراتين سلع غذائية) بالمجان على الفئات الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات.

جاء ذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم وتخفيف العبء عن كاهلهم، نظرًا لتأثر تلك الفئات من المواطنين بالإجراءات التى تتخذها الدولة للحد من تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وذلك استمرارًا لمبادرة "كلنا واحد" وتفعيلًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبنى وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية.

وحرصت وزارة الداخلية - وفقا لبيان صحفي اليوم الاثنين - على التزام كافة الخدمات الأمنية المشتركة فى التأمين أو التوزيع بإرتداء المستلزمات الطبية الوقائية وتوزيعها على المواطنين بالمجان، واستخدام مطهرات حرصًا على سلامة المواطنين والقوات خلال المبادرة.

حيث قامت مديريتى أمن (القاهرة - الجيزة)، والإدارة العامة لشرطة السياحة الآثار بتوزيع عدد من كراتين السلع الغذائية، بنطاق مديرية أمن القاهرة في دائرة قسمى شرطة (عين شمس - الوايلى) بنطاق مديرية أمن الجيزة فى مساكن الأولى بالرعاية "مساكن عثمان" بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر خلال يوم 18 الجارى، كما تم توزيع كراتين السلع الغذائية على العاملين بقطاع السياحة والآثار نظرًا لتأثرهم بالإجراءات التى يتم اتخاذها للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين، وأعربوا عن خالص شكرهم لوزارة الداخلية.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة حتى اليوم.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ 732 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة.

وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر بيان الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 3144 حالة من ضمنهم 732 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و239 حالة وفاة.

الداخلية توزع كراتين رمضان على المواطنين بالقاهرة والجيزة (صور)
الداخلية توزع كراتين رمضان على المواطنين بالقاهرة والجيزة (صور)
الداخلية توزع كراتين رمضان على المواطنين بالقاهرة والجيزة (صور)
الداخلية توزع كراتين رمضان على المواطنين بالقاهرة والجيزة (صور)
الداخلية توزع كراتين رمضان على المواطنين بالقاهرة والجيزة (صور)
الداخلية توزع كراتين رمضان على المواطنين بالقاهرة والجيزة (صور)
الداخلية توزع كراتين رمضان على المواطنين بالقاهرة والجيزة (صور)
الداخلية توزع كراتين رمضان على المواطنين بالقاهرة والجيزة (صور)

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الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة والسكان كلنا واحد سلع غذائيه بوابة الفجر الفجر السياحة والاثار الداخلية

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