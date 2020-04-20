القومية للإنتاج الحربي: ننسق مع ألمانيا لتنفيذ مشروع الألواح الشمسية (فيديو)





وأضاف، هناك مصنع لإنتاج اطارات السيارات، ومشروع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، موضحًا أننا أول جهة في الوطن العربي تنفذ مشروع الألواح الشمسية، وهناك تنسيق مشترك مع ألمانيا لتنفيذ مشروع الألواح الشمسية على أعلى مستوى.



وأشار "عبد المجيد"، إلى أن الهيئة تتعاون مع وزارة المالية لتشجيع المنتج المحلي وتوفيره بأسعار مقبولة وبجودة فائقة، مشددًا على إيمانهم بدور القطاع الخاص في الارتقاء بالإنتاج، منوهًا بأنه كان للهيئة السبق في صنع سيارات كهربائية وحاليًا يتم تجربتها على مستوى المحافظات.







وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة حتى اليوم.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ 732 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة.

وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر بيان الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 3144 حالة من ضمنهم 732 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و239 حالة وفاة.





قال الدكتور حسن عبد المجيد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، إن الهيئة قامت بتجهيز المركبات والمقطورات لمختلف المحافظات؛ للمساهمة مع القوات المسلحة في عمليات التطهير للقضاء على فيروس كورونا، ومصنع 200 الحربي له دور كبير في عملية التطهير من خلال توفير الخزانات.وأضاف "عبد المجيد"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الاثنين، أن هناك نحو 4 مصانع يعملوا في مجال تجهيز الكيماويات والمطهرات المختلفة للمساهمة في الحماية من أي آثار لفيروس كورونا، وتوفير المطهرات لمؤسسات الدولة المختلفة مع طرحها بمنافذ البيع المختلفة، ولدينا أكثر من مصنع يعمل على تجهيز الكمامات بأعلى جودة، ونستهدف إنتاج 200 ألف كمامة خلال الفترة المقبلة.وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، أن وزارة الانتاج الحربي تولي اهتماما كبيرا جدًا بإقامة صناعة حقيقية وليست تجميعية فقط، منوهًا بانه تم دراسة الميزان التجاري لتخفيض نسبة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، وهناك الكثير من الدراسات حول المنتجات التي نستوردها بكميات كبيرة من الخارج مثل إطارات السيارات.