أحمد الفيشاوي متّهم بإهانة مهنة التمريض

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أثيرت حالة من الجدل مؤخرًا بعدما تقدم عضو مجلس النواب سعيد حساسين بطلب لوقف عرض فيلم "يوم وليلة"والذي يقوم ببطولته أحمد الفيشاوي،وقام باتهام صناع هذا العمل بإهانتهم لمهنة التمريض.



ولم يقف مخرج العمل أيمن مكرم صامتًا عند تلك الاتهامات، حيث قام بنشر تصريحات صحفية للدفاع عن فيلمه بأنه مجرد فيلم يقدم شخصيات متنوعة،موضحًا بأن العمل لا يسيء لأي شخص أو أي مهنة.



حيث قال: "نحترم مهنة التمريض وأي مهنة في الدنيا وكل شخص يؤدي عمله كما ينبغي، وندين من لا يؤدي شغله بجدية، وفي النهاية نحن لا نعمم، ما يقدمه الفيلم دراما وتمثيل."



وتابع أيمن مكرم قائلًا:"ده نوع من الفراغ والإشغال بكلام فارغ، نحتاج للتركيز في الأزمة الموجودة حاليًا، ركزوا في حاجات تانية وفي اعمالكم مينفعش نتكلم عن التمثيل والفن والفيلم خلص موقف عبثي، هذا النائب اخد وقت من مجلس الشعب لتقديم طلب إحاطة عن فيلم خلص، بدل ما يتكلم عن موضوعات أهم متعلقة بالأزمة".





يشار أن فيلم" يوم وليلة "من ﺇﺧﺮاﺝ أيمن مكرم،ﺗﺄﻟﻴﻒ يحيى فكري،بطولة خالد النبوي،أحمد الفيشاوي،درة،حنان مطاوع،خالد سرحان،محمد عادل.