عودة الحركة المرورية لطبيعتها في شارع الهرم

عادت الحركة المرورية لطبيعتها بشارع الهرم، وسط تواجد أمني مكثف بالطريق، تحسبًا لحدوث أي كثافات مرورية، أو حوادث سير.





كانت أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة مساء أمس الأحد، عن إضطرار الإدارة لغلق شارع الأهرام كليًا في الإتجاهين وذلك بتقاطعه مع شارع ترعة الزمر لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمحور ترعة الزمر لمدة 8 ساعات تبدأ في الثامنة مساء الأحد، وحتى الرابعة صباح الإثنين، لتيسير حركة المرور.





وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمحافظة الجيزة تحت إشراف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بإجراء تحويلة مرورية بالإتجاهين، على أن تكون خطوط السير كالتالى القادم من ميدان الجيزة ونفق الأهرام إتجاه شارع الأهرام، يسير يسارًا بإتجاه فتحة بالجزيرة الوسطى تم إستحداثها أمام مسجد نصر الدين، ثم السير والدوران يمينًا خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعة الزمر الكائنة بتقاطع شارع ترعة الزمر مع الأهرام ثم يمينًا بشارع الأهرام بعد تحويل الإتجاه القادم من المنطقة الأثرية إلى إتجاهين ثم إستكمال السير حتي فتحة تم إستحداثها بالجزيرة الوسطي أمام شارع النادى ثم العودة لشارع الأهرام مرة أخرى وذلك لمسافة ( 100 متر فقط ).





وبينت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه على القادم من المنطقة الأثرية وقسم الطالبية إتجاه نفق الأهرام "السير يمينًا إتجاه شارع ترعة الزمر خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعة الزمر ثم إستكمال السير يسارًا حتى شارع الأهرام إتجاه نفق الأهرام ".





وكان وجه اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق التحويلة بالكامل ووضع فواصل متحركة مناسبة بطول التحويلة وذلك لفصل الحركة المرورية بالإتجاهين وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية، على أن يتم الإلتزام بالمواعيد المحددة للإنتهاء من الأعمال دون تأخير وعودة الحركة المرورية إلى طبيعيتها فور الإنتهاء.





وتهيب الإدارة العامة لمرور الجيزة، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتي يعودوا إلى ذويهم سالمين.



