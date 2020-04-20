أبرزهم نجمي تشيلسي وليفربول .. لاعبون متاحون مجاناً في الصيف في الدوري الإنجليزي

لايزال العالم يعيش أزمة تفشي وباء كورونا المستجد، والتي تسبب في شلل تام لجميع الدوريات الأوروبية والعالمية منذ مطلع ديسمبر الماضي.

ولم يتوقف التأثير السلبي لهذا الفيروس على حرمان الجماهير من متعة كرة القدم فحسب، بل امتد تأثيره للتسبب في خسائر مالية جسيمة نتيجة توقف المباريات.





ومع تلك الأزمة المالية الحالية، أصبح من المتوقع أن تقل قيم اللاعبين التسويقية في الميركاتو الصيفي المقبل، بنسب تتراوح بين 30% حتى 40%، وفق مرصد CIES المختص بسوق الإنتقالات.





وفي ظل تلك االأزمة، أصبح خيار التوقيع مع اللاعبين التي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم خياراً مطروحاً بقوة، وذلك بسبب وجود بعض اللاعبين أصحاب الجودة العالية، فضلاً عن ضمهم دون مقابل.





وبالنظر للدوري الإنجليزي الممتاز بشكل محدد، نجد أن القائمة تضم أسماء رنانة في عالم كرة القدم الإنجليزية، على رأسها ثلاثي تشيلسي، أوليفيه جيرو الفائز بكأس العالم، وويليان نجم منتخب البرازيل، وبيدو رودريجيز اللاعب الأكثر تنوعاً على صعيد البطولات التي نالها.





ونفرد لكم من خلال التقرير التالي، جميع اللاعبين المتاحين دون مقابل في الصيف، في جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.





1- أرسنال: لا يوجد

2- أستون فيلا: بورخا باستون – كينيان دافيز.

3- بورنموث: ريان فرازر – جوران إيب – تشارلي دانيليز – أندرة سورمان – سيمون فرانسيس – أرتور بوروتش – براد سميث.

4- برايتون: بيرام كايال – إيزيكيل تشيلوتو.

5- بيرنلي: آرون لينيون – جيف هيندريك – جو هارت – فيل باردسلي – آدم ليجزنس.

6- تشيلسي: بيدرو رودريجيز – ويليان – أوليفيه جيرو – ويلي كاباييرو.

7- كريستال بالاس: ستيفن هيندرسون.

8- إيفرتون: عمر نياسي – ليتون بينز – كوكو مارتينا – مارتن ستكلينربيرج.

9- ليستر سيتي: نامبليز ميندي – كريستيان فوكس – ويس مورجان – إيلدين ياكوبوفيتش.

10- ليفربول: آدم لالانا – ناثانيل كلاين – أندري لونيرجان.

11- مانشستر سيتي: دافيد سيلفا – كلاوديو برافو.

12- مانشستر يونايتد: لا يوجد.

13- نيوكاسل يونايتد: خافيير مانكوليو – ماتي لونجستاف – أندي كارول – جاك كولباك – روب إيليوت – جايمي ستيري.

14- نوريتش سيتي: لا يوجد.

15- شيفيلد يونايتد: ريكي هولميز – ليون كلارك – جون لوندسترام – جاك رودويل – فيل جاكيلكا.

16- ساوثهامبتون: شين لونج.

17- توتنهام: يان فيرتونخين – ميتشيل فورم.

18- واتفورد: أدريان ماريابا – بين فوستر – أوريليو جوميز – جوزيه هوليباس.

19- ولفرهامبتون واندررز: جون رودي – برايت إينوباكاري – فيل أوفسو آييه.

20- ويست هام يونايتد: كارلوس سانشيز – بابلو زاباليتا.