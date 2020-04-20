Advertisements

خطوات تلوين بيض شم النسيم بالشاي والكركم

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:40 م
بوابة الفجر
نقدم لكم 3 طرق صحية لتلوين بيض شم النسيم، في المنزل للحفاظ على الصحة بألوان طبيعية خالية من المواد الصناعية الضارة بالصحة:

تلوين بيض شم النسيم بالشاي عن طريقة اتباع الخطوات التالية:
- قومي بنقع الشاي قبل شم النسيم بيوم حتى تحصلي على مشروب داكن اللون.
- جهزي البيض المسلوق وانقعيه في الشاي بين 3 إلى 4 ساعات حتى يصبح يتحول إلى اللون الأحمر.
- أحضري إناءً جافًا وضعي البيضة به حتى تجف بين 25 لـ35 دقيقة.

تلوين بيض شم النسيم بالكركم عن طريق التالي:
- اخلطي الكركم بالماء حتى الحصول على عجينة متجانسة
- استخدمي إناءً لوضع البيض مع العجين.
- أحضر قمع تزيين الحلوى الصغيرة وضع العجينة فيه، وقم بتزيين البيض بحسب رغبتك ورغبة أطفالك.

تلوين بيض شم النسيم بالبنجر:
- قطعي ثمرة البنجر في وعاء ممتلئ بالمياه الساخنة حتى تغلي.
- قومي بنقع البيض المسلوق فيه بين 60 لـ70 دقيقة.
- يمكنك النقش عليه أيضًا باستخدام الفرشاة والألوان الآمنة للرسم على الوجوه والأكلات.

أخبار تهمك

الأهلي أم الزمالك.. صفقة القرن تختار مابين القطبين

منذ حوالي 19 ساعة

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

منذ يوم

بدأت التجارب.. خبر سار من مستشار الرئيس عن علاج كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تناول هذا النوع.. أسماك مملحة غير ضارة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

منذ ساعة و 11 دقيقة

مفاجأة مُدوية حول موعد استئناف الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

"الوزراء" يكشف تفاصيل تطبيق حظر التجوال في رمضان (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

شروط ميسي لتجديد عقده

منذ حوالي 8 ساعات

ليس وليد أزارو.. الاتفاق يسعى لضم مهاجم الأهلي

منذ نصف ساعة

الأخطبوط.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على عقوبات المخالفين لإجراءات "شم النسيم" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من انتصار السيسي بمناسبة عيد شم النسيم

منذ ساعة و 19 دقيقة

بعد موسم واحد .. فالنسيا يطلب لاعبه من برشلونة

منذ 33 دقيقة

فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم القناص

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:22 م

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

أول تعليق من انتصار السيسي بمناسبة عيد شم النسيم

01:13 م

بدأت التجارب.. خبر سار من مستشار الرئيس عن علاج كورونا

08:35 ص

بعد موسم واحد .. فالنسيا يطلب لاعبه من برشلونة

02:00 م

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

12:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم