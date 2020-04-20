خطوات تلوين بيض شم النسيم بالشاي والكركم

نقدم لكم 3 طرق صحية لتلوين بيض شم النسيم، في المنزل للحفاظ على الصحة بألوان طبيعية خالية من المواد الصناعية الضارة بالصحة:





تلوين بيض شم النسيم بالشاي عن طريقة اتباع الخطوات التالية:

- قومي بنقع الشاي قبل شم النسيم بيوم حتى تحصلي على مشروب داكن اللون.

- جهزي البيض المسلوق وانقعيه في الشاي بين 3 إلى 4 ساعات حتى يصبح يتحول إلى اللون الأحمر.

- أحضري إناءً جافًا وضعي البيضة به حتى تجف بين 25 لـ35 دقيقة.





تلوين بيض شم النسيم بالكركم عن طريق التالي:

- اخلطي الكركم بالماء حتى الحصول على عجينة متجانسة

- استخدمي إناءً لوضع البيض مع العجين.

- أحضر قمع تزيين الحلوى الصغيرة وضع العجينة فيه، وقم بتزيين البيض بحسب رغبتك ورغبة أطفالك.





تلوين بيض شم النسيم بالبنجر:

- قطعي ثمرة البنجر في وعاء ممتلئ بالمياه الساخنة حتى تغلي.

- قومي بنقع البيض المسلوق فيه بين 60 لـ70 دقيقة.