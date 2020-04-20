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خطوات تلوين بيض شم النسيم بالشاي والكركم
الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:40 م
نقدم لكم 3 طرق صحية لتلوين بيض شم النسيم، في المنزل للحفاظ على الصحة بألوان طبيعية خالية من المواد الصناعية الضارة بالصحة:
تلوين بيض شم النسيم بالشاي عن طريقة اتباع الخطوات التالية:
- قومي بنقع الشاي قبل شم النسيم بيوم حتى تحصلي على مشروب داكن اللون.
- جهزي البيض المسلوق وانقعيه في الشاي بين 3 إلى 4 ساعات حتى يصبح يتحول إلى اللون الأحمر.
- أحضري إناءً جافًا وضعي البيضة به حتى تجف بين 25 لـ35 دقيقة.
تلوين بيض شم النسيم بالكركم عن طريق التالي:
- اخلطي الكركم بالماء حتى الحصول على عجينة متجانسة
- استخدمي إناءً لوضع البيض مع العجين.
- أحضر قمع تزيين الحلوى الصغيرة وضع العجينة فيه، وقم بتزيين البيض بحسب رغبتك ورغبة أطفالك.
تلوين بيض شم النسيم بالبنجر:
- قطعي ثمرة البنجر في وعاء ممتلئ بالمياه الساخنة حتى تغلي.
- قومي بنقع البيض المسلوق فيه بين 60 لـ70 دقيقة.
- يمكنك النقش عليه أيضًا باستخدام الفرشاة والألوان الآمنة للرسم على الوجوه والأكلات.