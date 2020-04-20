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غلق جميع المسطحات الشاطئية والقرى السياحية بالإسكندرية

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:50 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
أكد اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن الإدارة أغلقت 61 شاطئًا على مستوى المحافظة، والمساحات الشاطئية في الفنادق والمراكز، و43 قرية سياحية تابعة للإقليم.
وأشار في تصريح صحفي، إلى وضع خدمات على جميع المسطحات الخضراء على الكورنيش في مناطق لوران، المرسي أبو العباس والسلسة بالشاطبي لمنع التجمعات على أسوار الكونيش.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تفقد كورنيش المدينة بدءًا من المنتزه وحتى منطقة بحري، وذلك للتأكد من الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في احتفالات شم النسيم لمنع تجمعات وتواجد المواطنين على الكورنيش، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد عبد الوهاب سكرتير عام المحافظة بالإنابة، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وكافة الأجهزة المعنية.

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يوم شم النسيم منع التجمعات غلق المسطحات الشاطئية المتنزهات العامة

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