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تنفيذ 34 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:51 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة موسعة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط (26 قطعة سلاح نارى، بحوزة 19متهما)، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تنفيذ 34714 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

بينما في مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط تشكيل عصابى ضم متهمين اثنين، ارتكبا 3 حوادث متنوعة، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط (107) قضية مخدرات بحوزة (116) متهمًا.

ونجحت الحملة بمجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، في ضبط (19) متهما، وأيضًا 19 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط (112) دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 14121 مخالفة.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص (80) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

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بالأرقام.. جهود وزارة الداخلية خلال 24 ساعة

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