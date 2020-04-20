برلماني يشيد بأداء "الاستثمار" لمواجهة مافيا مصانع بير السلم

وجه الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى التحية للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة بمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا فيما يتعلق بلمف الاستثمار والمناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار، مشيدا بسياسات المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار ونجاحه في تنفيذ التكليفات الرئاسية والحكومية في كل مايتعلق بقضايا الاستثمار.





وأعلن "حساسين" في بيان له أصدره اليوم تأييده التام والمطلق لتصريحات المهندس عصام بحيرى رئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التى أكد فيها أن مشروعات المناطق الحرة تستهدف التصدير إلى خارج البلاد وبناء على ذلك قمتا باتخاذ الإجراءات اللازمة للتماشى مع الأوضاع بسبب ازمة كورونا حيث قامت المنطقة بالسماح بتصدير 50 % من منتجاتها إلى داخل البلاد وهذا لم يحدث قبل ذلك لان المناطق الحرة تصدر منتجاتها إلى خارج البلاد وأن هذه الإجراءات تدعم المشروعات الصناعية في المناطق الحرة لان المناطق الحرة تحتوى على 194 الف عامل في المشروعات العاملة في المناطق الحرة إضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلي في ظل توقف ظل توقف حركة التجارة العالمية.





كما أعلن تأييده لإجراءات الهيئة العامة للاستثمار بالسماح للمشروعات الصناعية في المناطق الحرة بإنتاج الكمامات ومستلزمات الوقاية بسبب ظروف فيروس كورونا معتبرا هذا الاتجاه بانه ضربة موجعة لمافيا استغلال فيروس كورونا المتاجرين في مستلزمات مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا وإنتاجها من مصانع بير السلم وبأساليب وطرق غير مطابقة للمواصفات مشيدا بدور الأجهزة الرقابية في مواجهة جميع الخارجين على القانون





112 إصابة جديدة بـ"كورونا"





كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأحد، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة حتى الأمس.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ 732 متعافيًا، لافتًا إلى تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن وفاة 15 حالة.





239 حالة وفاة





وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 3144 حالة من ضمنهم 732 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و239 حالة وفاة.





وفي إطار تكاتف مؤسسات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالنيابة عن جميع العاملين بالقطاع الطبي، الشكر للقوات المسلحة المصرية، لدعمها القطاع الطبي والفرق الطبية من خلال زيارتهم لعدد من مستشفيات العزل والحميات وتقديم شهادات تقدير لهم وتكريمهم لما يقومون به من دور حيوي في خدمة وطنهم، مؤكدة أن ذلك كان له بالغ الأثر في رفع الروح المعنوية لهم والاستمرار في تأدية واجبهم، كما أثنت على جهود القوات المسلحة في عمليات تعقيم وتطهير المنشآت الحيوية والطرق والميادين.



