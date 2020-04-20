رئيس جهاز مدينة بدر يتفقد الحدائق والمتنزهات للاطمئنان على عدم وجود تجمعات

تفقد صباح اليوم المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، ومأمور القسم كافة الحدائق والمتنزهات والمناطق الخضراء بالمدينة، للاطمئنان على عدم وجود تجمعات، وقام بتكليف إدارات التنمية والأمن والزراعة بالجهاز بالتنسيق مع شرطة التعمير وقسم شرطة المدينة بإستمرار إغلاق جميع مناطق التجمعات بالمدينة وذلك لمنع والتزاحم بين سكان المدينة والمترددين عليها، للحد من إنتشار فيروس كورونا، وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم(٩٢٣) لسنة ٢٠٢٠م ، وتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتكليفات السلطة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.





وطالب رئيس الجهاز ، سكان المدينة بإلتزام المنازل خلال تلك الفترة لحماية أنفسهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.. مؤكداً إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن حيال المخالفين.









وأوضح رئيس الجهاز ، أن ذلك يأتى فى إطار حرص جهاز تنمية مدينة بدر على صحة وسلامة سكان المدينة والمترددين عليها، وإتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة وباء فيروس "كورونا" المستجد covid-19 .











