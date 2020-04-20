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كارول سماحة تتحدث عن مشاركتها في أوبريت "إنت أقوى"

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:41 م
كارول سماحة
كارول سماحة
وكالات

تحدثت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن مشاركتها في أوبريت "إنت أقوى" إلى جانب كوكبة من نجوم الفن في الوطن العربي وذلك تضامنًا مع الإنسانية في رسالة لدعم المتضررين من فيروس كورونا المستجد، وبث حالة من التكاتف للعبور من الأزمة الراهنة.

وقالت كارول في اتصال مع برنامج "إنسايدر بالعربي"، أنها تشارك لأوّل مرة في عمل فني جماعي وذلك رغم أنه عرض عليها سابقًا العديد من المشاريع المماثلة لكنها لم تكن تلامس قلبها.

وتابعت: "هالمرة لما حاكيني دكتور مدحت العدل وطبعًا هو كاتب كبير بمصر، شدني كتير الموضوع، شدتني الفكرة خاصةً أن ريعها رايح لمعالجة مرضى الكورونا".

وتحدثت كارول سماحة عن الفنانين الذين شاركوا معها في الأوبيريت وقالت: "أكيد بتشرف إن يكون في أسماء فنانين بالعالم العربي كتير محبوبين وهالأسماء وهالأصوات مش مستهلكة والناس بتحبها وبتصدقها".

وأشارت كارول في نهاية الاتصال إلى أنها تسعى دائمًا لتقديم أعمال فنية يكون الهدف منها إنساني وقالت: "أنا مش بعيدة عني بمسيرتي دائمًا من وقت لوقت بحب نزل أعمال إنسانية أو إجتماعية تخاطب وتلامس قلب الناس حسب الظرف اللي عايشينو".

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