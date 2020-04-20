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قطر تسجل 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:58 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة القطرية، 440 إصابة جديدة بفيروس كورونا الذي اجتاح العالم.

 

وبحسب وسائل إعلامية، اعتقلت السلطات القطرية مئات العمال وترحيلهم قسريا بعد إيهامهم بالخضوع لفحص كورونا، حيث اعتقلت 20 رجلا من نيبال، إلى جانب مئات آخرين.

 

وأبلغت الشرطة القطرية، معظم الرجال أنهم سيخضعون للفحص للكشف عمّا إذا كانوا مصابين بفيروس كوفيد-19، وسيتم إعادتهم إلى أماكن إقامتهم بعد ذلك. وبدلاً من ذلك، نُقلوا إلى مراكز الاحتجاز، واحتُجزوا في ظروف مزرية للغاية لعدة أيام، قبل إرسالهم إلى نيبال.

 

ولم توفر دويلة قطر الرعاية الصحية، للعمالة الأجنبية، ناهيك عن إخفاء حقائق الإصابات، ففي 11 مارس، تبين إصابة 238 عاملًا أجنبيًا بعدوى كوفيد-19 في مجمع سكني واحد في المنطقة الصناعية في قطر، وانتقلت العدوى لعشرات العمالة.

 

وحثت منظمة الصحة العالمية، المواطنين على الالتزام بالتعليمات لمكافحة فيروس كورونا القاتل، حيث ناشدتهم بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة منعا للإصابة بعدوي كورونا التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.

 

 

 

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