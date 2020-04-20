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انجي المقدم طبيبة نفسية تعالج دينا الشربيني في رمضان 2020

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:55 م
انجي المقدم
انجي المقدم
الفجر الفني

تواصل الفنانة إنجى المقدم تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل "لعبة النسيان"، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، حيث تجسد إنجى ضمن أحداث العمل شخصية طبيبة نفسية" تدعى "بهيرة"، تقوم بمعالجة بطلة العمل نفسيًا، خاصة أنها تتعرض لحادث أليم، يضطرها للجوء إلى الطبيب النفسى.

 

ويعد هذا العمل انطلاقة جديدة للفنانة انجي المقدم في السباق الرمضاني ، بعد أن خطفت الاضواء في رمضان الماضي بشخصية صعيدية عبر مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم احمد السقا .

 

وكانت إنجى المقدم قد تعاونت من قبل مع دينا الشربينى 3 مرات من خلال الجزء الثانى والثالث من مسلسل "حكايات بنات"، عام 2017، من إخراج مصطفى أبو سيف، ومسلسل طرف ثالث بطولة النجم أمير كرارة، عام 2012، إخراج محمد بكير.

 

يشار إلى أن مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب ، وإخراج هانى خليفة ، وبطولة دينا الشربيني دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم ، رجاء الجداوى، على قاسم، وتدور أحداثه حول امرأة  تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى.


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