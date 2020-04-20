ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في تايوان بعد زيارة السفينة

أبلغت السلطات في تايوان عن 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، وجميعهم تقريبًا بحارة كانوا في زيارة بحرية إلى ولاية بالاو الصغيرة في جزر المحيط الهادئ، والتي قالت، إن هناك "فرصة ضئيلة" لكونها مصدر الإصابة.





وقال وزير الصحة التايواني، تشن شيه - تشونج، إنه تم اكتشاف حالات على إحدى السفن الثلاث التي زارت بالاو في الفترة من 12 إلى 15 مارس، لكن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات قبل أن يتمكنوا من تحديد مكان الإصابة بالضبط، كما أوردت وكالة "رويترز".





وقالت حكومة تايوان، يوم الاحد، إن 700 من أفراد البحرية يخضعون للحجر الصحي والاختبار وأن هناك 24 حالة إيجابية تمامًا. ومن بين هؤلاء، كان ثلاثة طلاب عسكريين قد ذهبوا إلى بالاو، وهي واحدة من 15 دولة فقط احتفظت بعلاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، وواحدة من آخر الدول في العالم التي أبلغت عن تفشي فيروس كورونا.





نجحت تايوان حتى الآن في السيطرة على فيروس كورونا الجديد من خلال التركيز على الوقاية والكشف المبكر.





أغلقت بالاو حدودها كإجراء وقائي قبل شهر حيث ارتفعت الحالات بشكل حاد بين جيرانها.





وقال وزير الصحة في بالاو ايميس روبرتس، اليوم الاثنين، إن الحكومة ستبقى على اتصال مع تايوان خلال تحقيقها في تفشي المرض الذي كان على الأرجح "مجموعة سفينة" موجودة داخل تلك السفينة.





وأضاف، أنه مضى أكثر من شهر منذ زيارة السفن، ولم يثبت وجود أي أعراض لفيروس كورونا على أحد في بالاو أو أظهر عليها أي أعراض.





وأردف، في بيان: "هناك فرصة ضئيلة بأن الفيروس على السفن جاء من بالاو. لا يوجد سبب لنا في بالاو للذعر."



