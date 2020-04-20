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بعد موسم واحد .. فالنسيا يطلب لاعبه من برشلونة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم، أن نادي فالنسيا الإسباني سيطلب ضم نجمه السابق من برشلونة.


وبحسب ما ورد عن شبكة Superdeporte الإسبانية، أن نادي برشلونة لا يمانع في فكرة رحيل حارسه البرازيلي " نيتو "، على الرغم من انضمامه للفريق في مطلع هذا الموسم فقط.


وأضافت الشبكة، أن برشلونة يعمل الآن على تجديد عقد حارسه الألماني مارك أندري تير شتيجن، ويضع حارس أياكس " أندريه أونانا " بديلاً له، وبالتالي من الصعب حصول نيتو على فرص لحراسة مرمى برشلونة.


وبحسب التقارير، يريد برشلونة الحصول على مبلغ يترواح بين 20 إلى 25 مليون يورو نظير التخلي عن صاحب الـ30 عاماً.


وأكدت الشبكة، أن نيتو سيكون سعيداً إذا تلقى عرضاً من فريقه السابق، والذي كان يشارك معه بصفة منتظمة.


وخاض نيتو 4 مباريات فقط مع الفريق بشكل أساسي، وعانى من ندرة الفرص، في ظل تواجد شتيجن.


يذكر أن نيتو إنضم مطلع الموسم في صفقة تبادلية بين برشلونة وفالنسيا، انتقل على إثرها الهولندي " ياسبر سيليسن " لفالنسيا، مقابل انضمام نيتو للبارسا.

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