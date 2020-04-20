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سر غياب عائلة ياسمين صبري عن حضور عقد قرانها؟!

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:05 م
بوابة الفجر
هبة أحمد

مازال خبر عقد قران الفنانة ياسمين صبري من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة حديث السوشيال ميديا، ولاسيما بعد غياب عائلتها عن الحفل، مما جعل البعض يتسألون عن سبب عدم تواجدهم مع ابنتهم في ذلك اليوم.

 

وفي تقرير خاص لبرنامج "mbctrending" نفى الأخبار التي تداولت عن وجود خلافات مع عائلتها منعتهم من حضور حفل عقد قران نجلتهم ياسمين، موضحين أن شقيقتها وجدتها كانتا ضمن الحاضرين وشهدا على عقد القران.

 

ولم يتمكن والدها من الحضور بسبب عمله طبيبًا ولانشغاله بالتواجد ضمن فريق طبي لمحاربة كورونا، وخوفًا عليهم لأن يكون مصابًا دون أن يعلم، معبراً عن سعادته بزواج ابنته وتمنى لها السعادة والاستقرار بحياتها الزوجية، أما والدتها وباقي أشقائها لم يتمكنوا من الحضور لتواجدهم في لندن، واكتفت والدتها بتهنئتها عبر فيسبوك حيث كتبت منشورًا قالت فيه: "تم اليوم عقد قران ابنتي الحبيبة ياسمين على احمد أبو هشيمه ربنا يبارك يارب" .

 

وفي سياق آخر، تخوض الفنانة ياسمين صبري السباق الرمضاني المقبل من خلال مشاركتها في مسلسل "فرصة تانية"، وهو بطولة إدوارد، محمود البزاوي، دياب، أحمد مجدي، نهال عنبر، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، محمد سيد بشير، إنتاج سينرجي، إخراج مرقس عادل.

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