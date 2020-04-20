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العثور على جثة في أحد الأحواض المخصصة للزراعة بالمنيا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:06 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد الخميسي _ ربيع المقرحي
عثر أهالى قرية برطباط التابعة لمركز مغاغة، على جثة شاب غريق بأحد الأحواض المخصصة للزراعة، وتم إخطار الجهات الأمنية، وتحرر محضر بالواقعة. 

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير البحث الجنائي، يفيد بالعثور على جثة "م.ع" يباغ من العمر 15 عامًا، وبالتحريات الأولية تبين غرقه أثناء نزوله للاستحمام في حوض مخصص للزراعات، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن سبب الوفاه اسفكسيا الغرق.

تحرر محضر بالواقعة، وجرى إحالته إلى النيابة العامة، لتباشر التحقيق.

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حوادث العثور على جثة في المنيا العثور على جثة

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