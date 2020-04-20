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اسيل عمران تتحدث لأول مرة عن وفاة ابنها وعلاقته بطلاقها

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:02 م
اسيل عمران
اسيل عمران
تحدثت الفنانة السعودية اسيل عمران، لأول مرة، مع جمهورها عن وفاة ابنها من زوجها السابق الإعلامي خالد الشاعر.

وقالت اسيل عمران، خلال استضافتها في برنامج "دبي كروز" على تلفزيون دبي، أن رحيل ابنها لم ينعكس سلباً على علاقتها بزوجها السابق خالد الشاعر بل أحدث جرحاً في داخلها.

وكشفت اسيل عمران، أنها لجأت إلى مساعدة طبيبة نفسية إلى جانب أخذها قراراً داخلياً بضرورة التصدي للواقع الصعب، مؤكدة أنها تخاف من تكرار تجربة الزواج، خوفاً من ألا يضيف لها الزواج أكثر مما يأخذ منها.

وتحدثت اسيل عمران عن طلاقها من زوجها الإعلامي خالد الشاعر قائلة، أنها انفصلت فور ما أحست بأنها لابد أن تنفصل، مبينة: "زمان كنت أفكر في تفاصيل في علاقتنا أقول واو أسيل برافو إنك اتحملتيها سواء من طرفه أو من طرفي خليني أكون واقعية إنه كمان اتحمل".

وتابعت الإعلامي  قائلة: "الحين نسيت كل التفاصيل ولا أتذكرها يمكن لإن الموضوع خالص صار صفحة وانتهت، وهو ارتبط وأنا كملت في حياتي وكل واحد راح للطريق اللي يتمناه وما عاد الموضوع يعنيلي ونسيت مواقف مرينا فيها".

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