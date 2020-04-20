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ليس وليد أزارو.. الاتفاق يسعى لضم مهاجم الأهلي

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:03 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
دخل مسؤولو نادي الاتفاق السعودي، في مفاوضات شفوية للتعاقد مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويحاول وكلاء اللاعبين، جس نبض محمد شريف مهاجم الفريق المعار إلى صفوف إنبي، لمحاولة ضمه وخوض تجربة الاحتراف بالخليج.

ويسعى الاتفاق في التعاقد مع شريف، خاصةً في ظل تألقه الواضح بالموسم الجاري، وتواجده ضمن قائمة هدافين الدوري المصري الممتاز.

ومن ناحية أخرى، يرغب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، إعادة شريف إلى هجوم المارد الأحمر بداية من الموسم الجديد.

ويضم الاتفاق السعودي بين صفوفه حاليًا المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي، والذي يلعب بين صفوفه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

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