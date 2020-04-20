محافظ دمياط: الحدائق والشواطئ خالية من المواطنين (فيديو)

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط: إن هناك التزامًا تامًا من المواطنين بعدم التواجد على الشواطئ في مدينة رأس البر، والحدائق والمتنزهات والشواطئ خالية، وكورنيش النيل فارغ من السيارات والمواطنين تمامًا.





وأشارت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، إلى تشغيل معدية واحدة فقط لنقل مرضى الغسيل الكلوي وكبار السن الذين يتوجهوا للمستشفيات تحت إشراف المسطحات المائية.





وتوجهت محافظ دمياط، بالشكر للأهالي على التزامهم بالتواجد في المنازل وعدم الخروج للاحتفال بشم النسيم، معربة عن أملها ان يستمروا في الالتزام حتى نهاية اليوم.





وأشارت إلى منع دخول أصحاب الشاليهات الموجودة برأس البر من خارج المحافظة حتى الأمس، وهناك أعداد قليلة من أصحاب الشاليهات من أبناء المحافظة متواجدين داخلها.





