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طريقة عمل فطيرة البطاطس

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:08 م
بوابة الفجر
المقادير
4 حبات بطاطس
2 بيضة
1/2 كوب حليب
1/2 كوب دقيق
1/2كوب من جبن موزاريلا 
1/2 كوب حبش
1/4 جبن بارميزان 
2 ملعقة كبيرة من زيت الكانولا 
1/4 كوب من البصل الأخضر 
ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير
1. اخفقي البيضتين في وعاء.

2. أضيفي البطاطس والحليب واخلطي حتى تتداخل المكوّنات.

3. زيدي الدقيق، جبن البارميزان، جبن الموزاريلا، الحبش.

4. نكّهي بالملح والفلفل الأسود وقلّبي المكوّنات جيداً.

5. ضعي الزيت في مقلاة واتركيه حتى يسخن.

6. شكّلي كرات مسطّحة من المزيج وقلّبيها حتى تنضج.

7. ارفعيها عن النار وقدّميها على سفرتك إلى جانب اللبنة.

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