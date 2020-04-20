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تصريحات مفاجأة من نجم مانشستر يونايتد عن ميسي ورونالدو

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:16 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
طلق واحد من نجوم نادي مانشستر يونايتد السابقين تصريحات مفاجأة عن كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وأكد واين روني نجم اليونايتد السابق أن ليو ميسي أفضل من رونالدو بكثير على الرغم من علاقته الجيدة بالثنائي.

وقال روني في  عموده بصحيفة "تايمز" البريطانية: "رونالدو لا يرحم داخل منطقة الجزاء، فهو قاتل لكن ميسي سيعذبك قبل أن يقتلك".

وتابع: "وأضاف: "مع ميسي تحصل على انطباع بأنه يستمتع أكثر، لقد أحدث هذان اللاعبان تغييرا كاملا لكرة القدم، من حيث معدل تسجيل الأهداف، ولا أعتقد بقدرة أي لاعب على معادلة أرقامهما".

واختتم: "رغم صداقتي مع كريستيانو، سأختار ميسي دائمًا، ولهذا السبب أحببت مشاهدة تشافي وسكولز، لا أتذكر رؤية ميسي يسجل بعدما يسدد الكرة بكل ما أوتي من قوة أنه فقط يدحرجها".

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