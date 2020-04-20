عاجل.. قتلى وجرحى بانفجار قنبلة قديمة في الأردن

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، بسقوط عدد من القتلى والجرحى بانفجار قنبلة قديمة في مدينة المفرق شمالي الأردن.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، إضافة لـ 4 حالات شفاء.

وقالت السلطات الأردنية، يوم السبت الماضي، إنهاء قررت إنهاء الحظر الشامل الذي فرضته البلاد ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وفي مؤتمر صحفي، أكد أمجد عودة العضايلة، وزير الإعلام الأردني، انتهاء حالة الحظر الشامل بسبب فيروس كورونا بدءا من منتصف الليل.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الأردنية أنه بإمكان الشعب الأردني الخروج في تمام العاشرة من صباح غد الأحد.

وأشار إلى أن بلاده سجلت 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين لديه إلى 413.

والسبت الماضي، كان العضايلة قال إن الحياة لن تعود إلى طبيعتها في البلاد قبل يونيو المقبل، لكن التصريحات الجديدة تشير إلى أن هناك تحسنا في إجراءات مكافحة الفيروس.