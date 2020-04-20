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دينا فؤاد عن دورها في مسلسل "الاختيار": من أصعب الأدوار التي قدمتها فى حياتي

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:19 م
دينا فؤاد
دينا فؤاد
الفجر الفني

قالت الفنانة دينا فؤاد، إن مسلسل "الاختيار" هو عمل درامي وملحمة وطنية تجسد بطولات الجيش المصرى والتضحيات العظيمة التى يقدمها، متمثلة فى بطل العمل الشهيد "أحمد المنسى" قائد الكتيبة 103 صاعقة الذى استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، وان العمل يُظهر العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل والذى قدم روحه فداء للوطن.

 

وأضافت أننى اجسد شخصية «نسرين عشماوى» زوجة الإرهابي هشام عشماوى، الذى يقوم بدوره أحمد العوضى، وهو من أصعب الأدوار التى قدمتها فى حياتى وفخورة بمشاركتي فى هذه الملحمة الوطنية " الاختيار " وأتمنى ان ينال إعجاب الجمهور.

 

وعن تقديم شخصية لسيدة منقبة فى العمل أوضحت دينا أن «نسرين العشماوى» زوجة الارهابى مُنتقبة والمشاهد التى تقوم بها فى المسلسل مشاهد موثقة 100%، ، لأننى أردت أن اكون طبيعية واجسد الدور بكل احترافية والالتزام بالسيناريو ،  وأن فريق المسلسل كان شديد الحرص على نقل العمل بمصداقية شديدة ، مشيدةً بالشركة المنتجة "سينرجى synergy "والتى لم تبخل بشىء على المسلسل، وقدمت كافة الإمكانيات لخروج المسلسل بشكل مشرف.

 

وتابعت دينا بان فريق العمل يواصل التصوير في رمضان بالتزامن مع العرض تحت قيادة المخرج بيتر ميمي فى ظل ظروف استثنائية تمر بها مصر والعالم بسبب فيروس كورونا ، متمنية بأن ينعم الله على مصر وأهلها بالسلامة ، واهمية التعاون بيننا ، واتباع التعليمات الصحية للوقاية من فيروس كورونا ، ومشاهدة مسلسل "الاختيار" من المنازل.

 

وأعربت عن تطلعها لعرض وإذاعة مسلسل الاختيار فى شهر رمضان المقبل مع النجم أمير كرارة عبر قنوات ON E ، واون دراما ومتابعة ردود الفعل من الجماهير والنقاد، وان المسلسل هو مواجهة بين الحق والباطل عن أحداث حقيقية تأليف: باهر دويدار، وإخراج: بيتر ميمي.

 

"الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

 

ويذكر أن أخر أعمال دينا فؤاد الدرامية  مسلسل الأخ الكبير، مع النجم محمد رجب ،  وتم إذاعتها عبر عدد من الفضائيات وحقق نجاح كبير عند عرضه، كما يعرض لها حاليا مسلسل ظل الرئيس مع النجم ياسر جلال ويذاع عبر شاشة قناة المحور.

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