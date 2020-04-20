جنوب أفريقيا تدرس زيادة توفير الرعاية الاجتماعية وسط تفشي كورونا

أعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، اليوم الإثنين، أن البلاد ستزيد توفير الرعاية لمساعدة الأسر الفقيرة التي تعاني بسبب إغلاق البلاد الذي يهدف إلى احتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد.





في رسالة إخبارية أسبوعية إلى الأمة، قال "رامافوسا"، إن الإغلاق كشف عن "خط خطأ محزن للغاية في مجتمعنا يكشف كيف أن الفقر الطاحن وعدم المساواة والبطالة يمزق نسيج مجتمعاتنا عن بعضها البعض"، كما أوردت وكالة "رويترز".





وأشار إلى صور لأشخاص يائسين يطالبون بالطرود الغذائية في مراكز التوزيع حيث يترك الإغلاق الملايين من العاطلين عن العمل أو يعملون في القطاع غير الرسمي أو في وظائف منخفضة الأجر تكافح من أجل إعالة أنفسهم.





لم يحدد "رامافوسا" كيف سترفع الحكومة توفير الرعاية الاجتماعية، لكن بعض الاقتصاديين والنقابات العمالية دعت إلى زيادة مدفوعات المنح الاجتماعية.





ومن المقرر أن تجتمع حكومة "رامافوسا"، اليوم الاثنين، لمناقشة تدابير جديدة لتخفيف الأثر الاقتصادي والاجتماعي لفيروس كورونا COVID-19، من بينها إغلاق شركة الخطوط الجوية لجنوب أفريقيا المتعثرة، وهو استنزاف كبير لموارد الدولة في السنوات الأخيرة.





وقال في النشرة الإخبارية، إن الحكومة ستعلن هذا الأسبوع تدخلات لحماية الناس من المجاعة.





وأضاف "رامافوسا": "حتى عندما يتم رفع الإغلاق على الصعيد الوطني، فإن آثاره ستستمر في الشعور بها لبعض الوقت".





كما قال: "الدعم الغذائي إجراء طارئ قصير الأجل. يجب أن يقابلها حلول مستدامة تساعد مواطنينا الأكثر ضعفاً على تجاوز الأوقات الصعبة التي ما زالت قادمة".





تعتبر أكثر دول إفريقيا تصنيعاً هي واحدة من أكثر الدول غير متكافئة في العالم، مع ظروف معيشية مختلفة بشكل صارخ لمن هم في الجزء العلوي والسفلي من هرم الدخل.





ولديها أكثر حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، عند 3،158، مع 54 حالة وفاة بسبب مرض فيروس كورونا COVID-19 بسبب الفيروس. وقال "رامافوسا"، إن الحكومة تستعد لارتفاع محتمل في الإصابات في الأسابيع والأشهر المقبلة.