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ريال مدريد يغادر سانتياجو بيرنابيو بعد أزمة كورونا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:22 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
كشف تقرير صحفي إسباني اليوم، أن نادي ريال مدريد قرر تغيير ملعبه، في حال إستئناف مباريات الليجا، والمتوقفة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتعاني بطولة الدوري الإسباني من التجميد، منذ يوم 9 مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كرونا.


وبحسب ما ورد عن صحيفة " ماركا "الإسبانية اليوم، نقلاً عن شبكة " Okdiario" الإسبانية، فإن ريال مدريد يفكر في مغادرة ملعب سانتياجو بيرابيو، والتوجه لملعب " ألفريدو دي ستيفانو " في العاصمة مدريد.


وأكدت الصحيفة، أن مباريات الليجا ستقام دون جماهير بشكل مؤكد عند استئناف النشاط، وبالتالي قد يتوجه النادي الملكي لمعلب دي ستيفانو.


ونوهت الصحيفة، أن ريال مدريد سيستغل ذلك في عمل بعض الصيانات في ملعب سانتياجو بيرنابيو، كما قد يظل الملعب معداً لتخزين المواد الطبية، إذا استمرت أزمة كورونا لوقت أطول.


وتم بناء ملعب " ألفريدو دي ستيفانو " عام 2006، وهو مخصص لمباريات الفريق الثاني لمدريد، وفريق الشباب " كاستيا ".


يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 56 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر، وذلك بعد مرور 27 جولة من عمر المسابقة.

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