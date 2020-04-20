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كاسترد بالشوكولاتة والبسكويت.. المكونات وطريقة التحضير

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:23 م
بوابة الفجر
المقادير
1/2 كوب من البسكويت 
4 أكواب من الحليب 
1/2 كوب من السكر
2 ملعقة من بودرة الكاكاو 
4 ملاعق كبيرة من بودرة الكاسترد الجاهزة 
1/2 كوب من الفراولة

طريقة التحضير
ضعي الحليب على نار متوسطة وأضيفي بودرة الكاسترد والسكر والكاكاو البودرة وحركي جيداً حتى يذوب السكر والكاسترد في الحليب.
خففي النار مع الاستمرار بالخلط حتى يصبح المزيج كثيفاً.
ازيلي القدر عن النار وأضيفي البسكويت المطحون وحركي حتى تتجانس المكونات.
وزعي الكاسترد في أكواب وأدخليه الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل قبل التقديم.
عند التقديم زينيه بالفراولة المقطعة وقدميه بارداً.

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