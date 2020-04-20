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عاجل.. موعد إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:07 م
وزير التعليم
وزير التعليم
ريم محمود
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: إن كل ما ينشر عن الثانوية العامة ليس له أي أساس من الصحة، مناشدًا أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء كل ما يتداول حول الامتحانات.

كانت انتشرت شائعات في الساعات الماضية، بشأن إمكانية تأجيل امتحانات الثانوية العامة، أو إلغائها واستبدالها باختبارات قدرات.

وأكد طارق شوقي، في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن كل التفاصيل الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية، سيتم إعلانها في منتصف مايو المقبل، من خلال بيان رسمي صادر عن الوزارة. 

مصير المشروعات البحثية

في سياق متصل، نفى الدكتور طارق شوقي، ما يتم تداوله عن إلغاء البحث، مؤكدًا أن ذلك غير صحيح، ولن يحدث، ومن يريد هذا يستطيع إعادة السنة".

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تغيير في آليات عمل المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل "من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادي)، والتي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت أن المنشور المتداول بشأن طلاب التعليم المجتمعي لا ينطبق على طلاب التعليم العام، موضحة أن طلاب التعليم المجتمعي لهم وضع خاص مثل طلاب المنازل وطلاب أبناء المصريين في الخارج وطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت عن المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل (من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادي)، وتم نشرها على موقع الوزارة 

وكل موضوع للمشروع البحثي المقترح من الوزارة مرفق معه إرشادات عامة لكيفية تنفيذه فضلًا عن تصميم نماذج للمشروع البحثي لتسهيل الأمر على الطالب يستطيع من خلاله ملئ الخانات بما هو مطلوب وفقًا لموضوع البحث.

وجميع المواضيع المقترحة للمشروع البحثي تم اختيارها بناءً على مخرجات التعلم لكل مرحلة دراسية ولها مرجعية في كتاب المدرسة وعلى المكتبة الإلكترونية، اضغط هنا.

وقال الدكتور طارق شوقي، في رسالة للطلاب وأولياء الأمور قائلًا: "نبذل أقصى مجهود لدينا ونعمل ليلًا ونهارًا للوصول إلى أبسط الطرق لتعليم الطلاب، وعليه فإن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة ضد من يستغل الطلاب في المشروعات البحثية".

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