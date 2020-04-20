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بعد تعاونها معها.. هنادي مهنا تبعث رسالة حب ليسرا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:13 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
وجهت الفنانة هنادي مهنى رسالة مليئة بالحب للفنانة يسرا،وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت هنادي صورة جمعتها بالفنانة يسرا،وعلقت على الصورة قائلة :" الكثير من الحب لهذه الملكة الجميلة".

وفي سياق آخر تشارك هنادي مهنى في السباق الرمضاني المقبل من خلال مشاركتها في مسلسل "دهب عيرة"،وهو بطولة خالد أنور،هنادي مهنى،خالد سرحان،حلا شيحة،وهو من تأليف أمين جمال وأحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الاعلامية والعدل جروب.

والجدير بالذكر أن هنادي مهنى تشارك في السباق الرمضاني المقبل أيضًا من خلال مسلسل "الفتوة"، وهو بطولة ياسر جلال،مي عمر، نجلاء بدر،أحمد صلاح حسني، رياض الخولي،أحمد خليل، مجدي فكري،ليلى أحمد زاهر،عادل الفار، مها نصار، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي،وإنتاج سينرجي.

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