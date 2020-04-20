بالقبلات.. أحمد الفيشاوي في حضن زوجته (صور)

وجه الفنان أحمد الفيشاوي رسالة حب لزوجته ندى الكامل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".نشر أحمد صورتين جديدتين له، ظهر فيهم وهو يقوم بتقبيل زوجته، وعلق على الصور قائلًا :"زي النهاردة شوفتك من سنتين،بحبك جدًا".وفي سياق آخر، يشار أن آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي السينمائية هي فيلم" يوم وليلة "من ﺇﺧﺮاﺝ أيمن مكرم،ﺗﺄﻟﻴﻒ يحيى فكري، بطولة خالد النبوي،درة،حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، ومجموعة مميزة من النجوم.