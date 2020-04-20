إنتر ميلان يخطط لضم نجم بايرن ميونيخ في الميركاتو الصيفي

يرغب مسئولو نادي إنتر ميلان الإيطالي التعاقد مع نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد مع انطونيو كونتي مدرب الفريق.





وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة "‏لاجازيتا ديلو سبورت"، إن توليسو لاعب خط وسط البايرن أحد أهم المرشحين لتدعيم خط وسط النيراتزوري في الصيف.





وانضم توليسو إلى بايرن ميونيخ في صيف 2017 قادمًا من فريق أولمبيك ليون الفرنسي، ويرتبط بعقد مع الفريق البافاري حتى صيف 2022.





وشارك توليسو مع الفريق الألماني هذا الموسم في 24 مباراة، حيث سجل 3 أهداف، وصنع 5 أهداف لزملائه.





وبعتبر توليسو واحدًا من الأسماء التي يتمناها بيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر في الفريق، ويحظى لاعب بايرن بأفضلية على حساب فيدال داخل إنتر ميلان بسبب عمره وتنوع استخداماته داخل الملعب.



