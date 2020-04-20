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بريطانيا تسجل 429 وفاة جديدة بفيروس كورونا في المستشفيات

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:11 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية في بريطانيا، 429 وفاة جديدة بفيروس كورونا في المستشفيات، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

 

وفي تصريحات لشبكة بي بي سي، قال وزير الثقافة البريطاني، أوليفر دودن، بعد مراجعة انتقادات بأن الحكومة البريطانية كانت بطيئة للغاية في الاستجابة لفيروس كورونا الجديد، إن بريطانيا ستراجع نهجها تجاه جائحة الفيروس لمعرفة ما كان يمكن أن تفعله بشكل أفضل.

 

وأضاف: "عندما نتعامل مع أزمة غير مسبوقة مثل هذه لن تكون لدينا رؤية متأخرة 20:20 في هذا الصدد. بالطبع سنحتاج إلى النظر إلى الوراء ورؤية الأشياء التي كان بإمكاننا القيام بها بشكل مختلف".

 

مع تعرض المستشفيات لضغوط، انتقد العاملون في مجال الصحة نصيحة الحكومة بشأن ارتداء معدات الوقاية الشخصية أثناء علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا، حيث تنخفض الإمدادات في جميع أنحاء البلاد.

 

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.

 

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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