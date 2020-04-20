أهلي جدة يكشف موقفه في قضية عبد الله السعيد





كشف مسئولوا نادي أهلي جدة السعودي عن موقفهم في قضية عبد الله السعيد لاعبهم السابق وبيراميدز الحالي مع النادي الأهلي.





رد أهلي جدة على قضية عبد الله السعيد





وقال مصدر مسئول داخل نادي أهلي جدة السعودي، إن النادي ليس طرفًا في الأزمة الحالية المثارة بين اللاعب عبد الله السعيد، والأهلي المصري.





وأكد المصدر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، شاهد على سلامة موقف أهلي جدة السعودي، بعد أن أعاد القضية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.





تصريحات مدير أهلي جدة





وفي سياق متصل علق محمد الحارثي المدير التنفيذي لأهلي جدة على أزمة عبد الله السعيد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "الفيفا رفض دعوى الأهلي المصري، التي طالب فيها بالحصول على 2 مليون دولار، ولم نعد طرفا في القضية".





وتابع الحارثي: "القضية الآن بين الأهلي المصري والسعيد خاصة أن الأخير فسخ عقده معنا وانتقل لبيراميدز في صفقة انتقال حر. نحترم قرار الفيفا".





وأوضح مدير أهلي جدة: "في حال استئناف الأهلي (المصري) على الحكم، سنتابع القضية مجددا، أما إذا تجاهل الأمر في غضون 10 أيام يكون هذا الملف قد أغلق نهائيا بالنسبة لنا".



