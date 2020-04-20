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بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:14 م
حنين حسام
حنين حسام
أحمد القاسم
أثارت بطلة اليوتيوب الشهيرة "حنين حسام"، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها مؤخرًا في فيديو مدته 180 ثانية، طالبت من خلاله الفتيات بالإشتراك في تطبيق يمكنهم من خلاله فتح الكاميرات وتلقي أموال ما بين 36 حتى 3 آلاف دولار، وهو الأمر الذي يعتبر منافيًا لطبيعة المجتمع المصري، ما أسفر عن تدشين حملة ضدها، ومناشدة الجهات الأمنية بسرعة القبض عليها.

تقول حنين في الفيديو: "اللي مطلوب منك إنك تكوني جميلة، ولازم تبقي عمرك مش أقل من ١٨ سنة"، ثم أعلنت المعايير الذي ستتقاضى الفتيات بناءً عليه الأموال: "كل ما يكون عندك صداقات ومتابعات أكتر هتاخدي فلوس أكتر.. الراتب من ٣٦ دولار حتى ٣٠٠٠ دولار ".

القصة الكاملة
حنين حسام طالبة بكلية الآثار جامعة القاهرة، من مواليد عام 2000 بمحافظة الجيزة، ومن المشاهير الذين ظهروا على تطبيق "تيك توك" في الفترة الأخيرة، وتعمل موديل آزياء، حيث تشتهر بفيديوهاتها الجريئة على التطبيق.

وحسب تصريحاتها، فهي دخلت عالم "التيك توك" والفيديوهات منذ 4 سنوات، وذلك بعدما سجلت اعتراضها على دخول العديد من الفتيات للتطبيق بعد تطبيق الحظر في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

الهرم الرابع 

تطلق "حنين" على نفسها لقب "الهرم الرابع"، ودائما تنشر فيديوهات وصور بشعرها عبر التيك توك، تعتمد فيها على المكياج الصاخب، وترتدى ملابس غير أخلاقية لتجلب أنظار الآخرين إليها، ما أدى إلى اشتهرها ودخول إلى عالم تقديم الموضة.

حملة ضد حنين حسام

وبعد دعوتها لعمل وتربح الفتيات من خلال فتح الكاميرات، دشن رواد السوشيال ميديا، حملة بعنوان "إسجنوا حنين حسام"، اعتراضا على ما تقدمه الفتاة من فيديوهات انتهت بالدعوة إلى الفجور بشكل مباشر، من خلال إعلانها عن تلك الوظيفة الغامضة.

تحركات أمنية وقانونية تجاه حنين

تقدم سمير صبري، المحامي بالنقض والإدارية العليا، ببلاغ للنائب العام، ضد حنين حسام، للمطالبة بسرعة القبض عليها، وذلك بعد دعوتها الفتيات للظهور بشكل غير لائق والقيام بأفعال لا تناسب المجتمع المصري، مقابل مبلغ من المال.

ويبدو أن نتيجة حملة رواد مواقع السوشيال ميديا بدأت تظهر سريعا، حيث أعلنت الأجهزة الأمنية، عن تحركها وفحص الفيديو للتأكد من هوية الفتاة وتحديد مكان تصويره؛ استعدادًا لضبطها حال إصدار أمر بضبطها وإحضارها، فى حال تقديم بلاغات ضدها.
بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"
بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"
بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"
بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"
بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"
بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"
بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"
بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"

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