البحرين تخفض إنفاق الوزارات والهيئات الحكومية بنسبة 30 %

قال بيان حكومي اليوم إن البحرين ستخفض إنفاق الوزارات والهيئات الحكومية بنسبة 30 % لمساعدة البلد على اجتياز تداعيات تفشي فيروس كورونا.









وأفاد البيان الصادر عقب اجتماع لمجلس الوزراء أن الحكومة ستعيد أيضا جدولة بعض مشاريع الإنشاءات والاستشارات لكي لا يخرج الإنفاق عن الحد المقرر في ميزانية 2020 ولإفساح المجال لتمويل متطلبت أخرى يفرضها انتشار الفيروس.







