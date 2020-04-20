شاهد.. صور جديدة من كواليس مسلسل "2 في الصندوق"

نشر الفنان المغربي غاني القباج صور من كواليس المسلسل المصري "2 Xالصندوق" والتي جمعته بالمخرج محمد مصطفى والفنان بيومي فؤاد والفنان حمدي المرغني والفنان محمد أسامة (أوس أوس) والفنانة نور فخري، وعلّق كاتبا: «اثنين في الصندوق.. رمضان 2020 .. مع احلى الناس»

وعن تجربته في هذا المسلسل غاني يقول: "سعيد جدا بهذه التجربة وتعلمت الكثير من الأساتذة في الدراما والكوميدي هنادي عبدالخالق والمخرج محمد مصطفى، ‏وكان شرف كبيرأن أمثل إلى جانب ممثلين كبار ‏في الشاشة المصرية وأتمنى إنشاء الله أن يعجب الجمهور المغربي والعربي .

"اثنين في الصندوق" مسلسل تلفزيوني مصري كوميدي من إنتاج عبدالله أبوالفتوح، إخراج محمد مصطفى وأحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد، بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة (أوس أوس)، بيومي فؤاد، هايدي رفعت، غاني القباج، فاطمة الزهراء قنبوعة، نور فخري أحمد عبدالله محمود، محمد حسني انتصار، محمود الشرقاوي، وياسر الطوبجي.