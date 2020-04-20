Advertisements

توقعات بانكماش الاقتصاد الأسباني 12.4 % خلال 2020

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:22 م
بوابة الفجر
قال بنك إسبانيا المركزي اليوم الاثنين إن اقتصاد البلاد سينكمش ما بين 6.8 و12.4 % هذا العام بناء على ما إذا كان الإغلاق الشامل المفروض بسبب فيروس كورونا منذ منتصف مارس سيستمر ثمانية أسابيع أم 12 أسبوعا.


وقال البنك المركزي إن الاضطراب الذي يعاني منه الاقتصاد الإسباني، شأنه شأن اقتصادات أخرى، "بالغ الشدة"، لكن درجة كبيرة من عدم التيقن مازالت تلقي بظلالها على الأوضاع.


وتوقع أن يبدأ التحسن في النصف الثاني من العام، مفضيا إلى "تعاف ملحوظ" في 2021، مع نمو متوقع أن يدور بين 5.5 و8.5 % .

أخبار تهمك

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

منذ يوم

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين الأهلي والإسماعيلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

بعد موسم واحد .. فالنسيا يطلب لاعبه من برشلونة

منذ ساعتين

ليس وليد أزارو.. الاتفاق يسعى لضم مهاجم الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ ساعة و نصف

تعرف على عقوبات المخالفين لإجراءات "شم النسيم" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تناول هذا النوع.. أسماك مملحة غير ضارة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بدأت التجارب.. خبر سار من مستشار الرئيس عن علاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"

منذ أقل من ساعة

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

زيدان يعطي الضوء الأخضر لخطف هدف برشلونة

منذ 40 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية

منذ يوم

فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم القناص

منذ حوالي 21 ساعة

أول تعليق من انتصار السيسي بمناسبة عيد شم النسيم

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. موعد إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:31 م

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

01:22 م

عاجل.. موعد إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

03:07 م

بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"

03:14 م

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين الأهلي والإسماعيلي

02:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم