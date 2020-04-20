Advertisements

مكة تتصدر إصابات "كورونا" بـ402 حالة تليها الرياض وجدة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:23 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أعلنت وزارة الصحة السعودية، في تقريرها اليومي لفيروس كورونا، عن حالات الإصابة الجديدة بحسب المدن في المملكة.

وطبقًا للتقرير، سجلت مكة المكرمة 402 حالة والرياض 200 وجدة 186 والمدينة المنورة 120، والدمام 78، والهفوف 63، والجبيل 39، والطائف 16، الخبر 5، وأبها 3، وبريدة 3، ونجران 3 وحالة في كل من المضة وينبع والزلفي والدرعية.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات فيروس كورونا في المملكة عن تسجيل (1122) إصابة جديدة اليوم الاثنين.

وقال متحدث الصحة: "تعافي 92 حالة ليصل إجمالي الحالات المتعافية من كورونا في المملكة إلى 1490".

وأضاف: "تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 103".

وأوضح: "إجمالي الإصابات وصل إلى 10484حالة، وعدد الحالات النشطة 8891 حالات منها 88 في حالة حرجة.. و27% لسعوديين و73% لغير السعوديين".

وأعلن وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، عن تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة 10 آلاف حالة.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال “الربيعة” من داخل مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة: “قلت قبل أسبوعين أننا قد نصل إلى أكثر من 10 آلاف وفقًا إصابة بفيروس كورونا وقد تجاوزنا هذا الرقم مع حالات اليوم”.

وأضاف “وزير الصحة”: “لاحظ الجميع خلال الأيام الثلاثة الماضية زيادة في إعداد المصابين بفيروس كورونا وذلك بسبب المسح النشط الذي يستهدف المناطق التي فيها زيادة في عدد الحالات حتى يتم تقصي الحالات واكتشافها للسيطرة عليها”.

وأردف “الربيعة”، بقوله: “نتوقع ازدياد الإصابات بفيروس كورونا في الأيام القادمة من خلال المسح النشط الذي ساهم في تقصي حالات الإصابة”، مؤكدًا على “أهمية التعاون لحماية الجميع من هذا الوباء وتطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالوقاية بأنواعها للوصول إلى بر الأمان”.

وبشأن “شهر رمضان”، أوضح “وزير الصحة”، أن “الأنشطة الاجتماعية تكثر في رمضان، ونأمل أن يكون هذا الشهر في هذا العام مختلف، جراء الالتزام بالاحترازات والتباعد الاجتماعي”.

ورفع “الربيعة” الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الدعم السخي لوزارة الصحة بأكثر من 47 مليار ريال، التي تم اعتمادها لدعم الوزارة في هذه الجائحة.

وتابع “وزير الصحة”: “أُحدثكم من مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة الذي يعمل على مدار الـ24 ساعة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتقديم الرعاية الصحية، وأشكر لجميع العاملين في القطاع الصحي الذين هم جنود الوطن في تقديم الرعاية الصحية”.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مكة عدد الاصابات بفيروس كورونا جريدة الفجر جدة الفجر

أخبار تهمك

تناول هذا النوع.. أسماك مملحة غير ضارة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بعد موسم واحد .. فالنسيا يطلب لاعبه من برشلونة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

منذ يوم

تعرف على عقوبات المخالفين لإجراءات "شم النسيم" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

زيدان يعطي الضوء الأخضر لخطف هدف برشلونة

منذ 41 دقيقة

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم القناص

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ ساعة و نصف

ليس وليد أزارو.. الاتفاق يسعى لضم مهاجم الأهلي

منذ ساعتين

بدأت التجارب.. خبر سار من مستشار الرئيس عن علاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من انتصار السيسي بمناسبة عيد شم النسيم

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. موعد إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

منذ أقل من ساعة

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين الأهلي والإسماعيلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية

منذ يوم

بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

الصحة: معظم حالات الإصابة بـ"كورونا" جاءت من خارج المملكة

لجنة متابعة مستجدات "كورونا" تدعو الجميع للبقاء في منازلهم

لجنة متابعة كورونا تطالب بتفاعل المواطن والمقيم مع أمر منع التجول

تسجيل 206 إصابة جديدة بـ"كورونا" في المملكة

وزير الصحة: أبطال الصحة التطوعية تقوم بعمل نبيل

الصحة: بدء "المسح الميداني" في الأحياء للكشف عن حالات كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:31 م

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

01:22 م

عاجل.. موعد إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

03:07 م

بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"

03:14 م

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين الأهلي والإسماعيلي

02:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم