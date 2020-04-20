مكة تتصدر إصابات "كورونا" بـ402 حالة تليها الرياض وجدة

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، في تقريرها اليومي لفيروس كورونا، عن حالات الإصابة الجديدة بحسب المدن في المملكة.



وطبقًا للتقرير، سجلت مكة المكرمة 402 حالة والرياض 200 وجدة 186 والمدينة المنورة 120، والدمام 78، والهفوف 63، والجبيل 39، والطائف 16، الخبر 5، وأبها 3، وبريدة 3، ونجران 3 وحالة في كل من المضة وينبع والزلفي والدرعية.



وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات فيروس كورونا في المملكة عن تسجيل (1122) إصابة جديدة اليوم الاثنين.



وقال متحدث الصحة: "تعافي 92 حالة ليصل إجمالي الحالات المتعافية من كورونا في المملكة إلى 1490".



وأضاف: "تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 103".



وأوضح: "إجمالي الإصابات وصل إلى 10484حالة، وعدد الحالات النشطة 8891 حالات منها 88 في حالة حرجة.. و27% لسعوديين و73% لغير السعوديين".



وأعلن وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، عن تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة 10 آلاف حالة.



ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال “الربيعة” من داخل مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة: “قلت قبل أسبوعين أننا قد نصل إلى أكثر من 10 آلاف وفقًا إصابة بفيروس كورونا وقد تجاوزنا هذا الرقم مع حالات اليوم”.



وأضاف “وزير الصحة”: “لاحظ الجميع خلال الأيام الثلاثة الماضية زيادة في إعداد المصابين بفيروس كورونا وذلك بسبب المسح النشط الذي يستهدف المناطق التي فيها زيادة في عدد الحالات حتى يتم تقصي الحالات واكتشافها للسيطرة عليها”.



وأردف “الربيعة”، بقوله: “نتوقع ازدياد الإصابات بفيروس كورونا في الأيام القادمة من خلال المسح النشط الذي ساهم في تقصي حالات الإصابة”، مؤكدًا على “أهمية التعاون لحماية الجميع من هذا الوباء وتطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالوقاية بأنواعها للوصول إلى بر الأمان”.



وبشأن “شهر رمضان”، أوضح “وزير الصحة”، أن “الأنشطة الاجتماعية تكثر في رمضان، ونأمل أن يكون هذا الشهر في هذا العام مختلف، جراء الالتزام بالاحترازات والتباعد الاجتماعي”.



ورفع “الربيعة” الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الدعم السخي لوزارة الصحة بأكثر من 47 مليار ريال، التي تم اعتمادها لدعم الوزارة في هذه الجائحة.



وتابع “وزير الصحة”: “أُحدثكم من مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة الذي يعمل على مدار الـ24 ساعة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتقديم الرعاية الصحية، وأشكر لجميع العاملين في القطاع الصحي الذين هم جنود الوطن في تقديم الرعاية الصحية”.