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زيدان يعطي الضوء الأخضر لخطف هدف برشلونة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:24 م
زيدان
زيدان
عبد القادر عرابي
أفادت تقارير إسبانية اليوم، أن الفرنسي زين الدين زيدان، المديرالفني لنادي لريال مدريد، أمر بالتدخل لخطف أحد النجوم المطلوبين في نادي برشلونة، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لصحيفة " آس " الإسبانية، نقلاً عن عدة تقارير صحفية ألمانية، فإن ريال مدريد يجهز للتقدم بعرض للحصول على خدمات الظهير الأيسر النمساوي " دافيد ألابا " نجم نادي بايرن ميونخ الألماني.


وربطت عدة تقارير صحفية في وقت سابق، بين ألابا ونادي برشلونة الإسباني، والذي يبحث عن ظهير أيسر جديد، في ظل الأنباء التي تؤكد رخيل البرازيلي " جونيور فيربو " في الصيف.


وكشفت صحيفة " بيلد " الألمانية في وقت سابق، أن ألابا قد يرحل عن بايرن ميونخ في حالة واحدة، وهي تلقيه عرضاً من ناديي برشلونة أو ريال مدريد.


ومع اقتراب رحيل البرازيلي مارسيلو، يبدو ألابا خير من يشغل هذا المكان في ريال مدريد، ويتنافس مع الفرنسي " فيرلان ميندي ".


وينتهي عقد ألابا مع النادي البافاري في صيف عام 2021، وحتى الآن، مازالت مفاوضات تجديد عقده معلقة مع البايرن.


وتقلصت مشاركات ألابا هذا الموسم مع بايرن ميونخ، بسبب تألق الكندي الشاب " ألفونسو دافيز " في مركز الظهير الأيسر، بالإضافة لوجود الفرنسي " لوكاس هيرنانديز " الذي يستطيع شغل هذا الدور.

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