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"وكلينها والعة ج 2".. سادس مسلسلات قناة "النهار" في رمضان 2020

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:28 م
وكلينها والعة ج 2
وكلينها والعة ج 2
أحمد رمضان متولي

أعلنت شبكة قنوات النهار عن انضمام سادس عمل درامى لها في رمضان المقبل ليعرض عبر شاشتها مسلسل "وكلينها والعه" الجزء الثاني.

 

المسلسل تدور أحداثه في إطار حلقات متصلة منفصلة في قالب كوميدي يشارك في بطولته نخبة من الفنانين، بطولة شريف رمزي، ورانيا يوسف ، هشام عباس، محمد ثروت، أيتن عامر، حسن الرداد، شادي ألفونس، شريف سلامة، ميساء المغربية، احمد رزق ، احمد فتحي، مصطفي قمر، خالد سليم .

 

يذكر أن قناة النهار تجمع نخبة من نجوم الدراما المصرية والعربية في اقوي الأعمال الدرامية والتي تعرض حصريًا عبر شاشة القناة  وبالتالي يصبح إجمالي عدد المسلسلات التي سيتم عرضها على شاشة النهار 5 مسلسلات وهم:

 

- مسلسل "جمع سالم" بطولة زينة.

 

- مسلسل "شاهد عيان" بطولة حسن الرداد.

 

- مسلسل "سلطانة المعز" بطولة غادة عبد الرازق.

 

- مسلسل "القمر أخر الدنيا" بطولة بشرى.

 

- مسلسل "ولاد إمبابة" بطولة سعد الصغير.

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