الصحة الإماراتية: إجراء 25795 فحص لفيروس كورونا

أجرت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الاثنين، 25795 فحص لفيروس كورونا، مؤكدة أن خطة توسيع نطاق الفحوصات مستمرة.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية،عن رصد 484 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالي 7265، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

كما أعلنت الصحة الإماراتية، عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 1360 بعد تسجيل 74 حالة شفاء جديدة.

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، مساء اليوم الأربعاء، تجاوز حالات الشفاء من فيروس كورونا أكثر من 1000 حالة وتسجيل 432 إصابة جديدة.

وقد أشارت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث باسم القطاع الصحي بدولة الإمارات، خلال مؤتمر الإحاطة الإعلامية لدولة الإمارات، إلى أن هناك عدة عوامل ساعدت في سرعة شفاء مرضى كورونا في الإمارات، مؤكدة أن الدولة لها خطة استباقية للتعامل مع الأزمات.

وقالت: "لاحظنا من خلال أغلب الحالات البسيطة التي شفيت في الدولة، وخاصةً من خلال سرعة تعافيها اتباعها عددا من السلوكيات الصحية اليومية، مثل القيام بالأنشطة الرياضية، واتباع نظام غذائي صحي، وتقوية الجهاز المناعي، والمحافظة على الوزن المثالي".

وأضافت أن "الممارسات الصحية تساعد في رفع المناعة ومقاومة الأمراض، وبالتالي تسهم في تسريع عملية التعافي من المرض، فضلا عن الإيجابية والتفاؤل".

ولفتت الحوسني إلى أهمية الكشف الدوري لدرجات الحرارة في المنزل، وعلى جميع أفراد الأسرة، وتوجه كل من يعاني من ارتفاع في درجة حرارته بضرورة التواصل مع أقرب مركز أو مستشفى للكشف، أو الذهاب إلى مراكز الفحص من خلال المركبات المنتشرة في كل إمارات الدولة.