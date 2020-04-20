عاجل.. قرار حاسم من جامعة القاهرة تجاه بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

قرر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إحالة "حنين حسام" الطالبة بكلية الآثار، إلى التحقيق، لارتكابها سلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية.





وقال الخشت، في بيان اليوم الاثنين: إن الجامعة تلقت العديد من الرسائل حول قيام إحدى الفتيات تدعي انتماءها لجامعة القاهرة، وأثارت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بدعوة الفتيات إلى فتح الكاميرات وتسجيل فيديوهات غير لائقة مقابل مبالغ مالية تصل إلى 3 آلاف دولار.





وأوضح أنه فور تلقي الرسائل تم عمل بحث عن الإسم بين كليات الجامعة، وتبين أنها طالبة باقية للإعادة بالفرقة الثانية في كلية الآثار، مؤكدًا إحالتها إلى التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.





وشدد على أن الجامعة ستتخذ أقصي عقوبة ضد الطالبة، والتي قد تصل للفصل النهائي، وذلك لارتكاب أفعال لا تتناسب مع القيم والتقاليد الجامعية، ولا تليق بمكانة طالبة في جامعة القاهرة.





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كان انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وموقع الفيديوهات "تيك توك"، فيديو لفتاة تُدعى "حنين حسام"، تدعو فيه الفتيات للظهور بشكل غير لائق، والقيام بأفعال لا تناسب المجتمع المصري، مقابل مبلغ من المال، ما دفع الأجهزة الأمنية، للقيام بفحص هذا الفيديو.



