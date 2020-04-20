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حكيم يُغني لـ شم النسيم وشهر رمضان المبارك علىON وDMC .. الليلة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:33 م
حكيم
حكيم
أحمد رمضان متولي

يحرص حكيم على إمتاع جمهوره في كل المناسبات، لذلك  قرر مواصلة نشاطه الفني بتقديم حفلا غنائيا بمناسبة شم النسيم بأحدي الأماكن علي ضفاف النيل بدون جمهور احتراما لقرارات الدولة التي اتخذتها بحظر تواجد الجمهور في الأماكن العامة بسبب فيروس كورونا، وتذيعه قنوات dmc, ON".

 

ونظرا لتزامن شم النسيم مع شهر رمضان الكريم سوف يقدم حكيم لأول مرة أغنية "رمضان كريم" أمام الكاميرات، ويقدم أيضا مجموعة من اجمل أغنياته ومنها أغنيات ألبومه الجديد "الراجل الصح، قلبي يا ناس، سيبونا فى حالنا، ليلة بمبى، الجارسون، رقصونى، آه بحبه، الموضة السنة دي، الصعيدي يا دولة.

 

الجدير بالذكر أن هذه الأغنيات حققت اعلي المشاهدات عقب طرحها علي اليوتيوب.

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